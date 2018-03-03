Манчини: "Игру с "Амкаром" разрушил арбитр"

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Манчини: "Игру с "Амкаром" разрушил арбитр"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини дал комментарии после матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара".

"Сегодняшнее судейство было катастрофой. Я не понимаю, почему сегодня нас судил тот же человек, что это делал и в Грозном. Последний тур перед перерывом, первый - после него. Это не нормально. Могли выигрывать. "Амкар" выстроился практически в полном составе у своей штрафной, не давал нам пройти. В конце игру разрушил арбитр. Я, конечно, говорю плохие вещи, но иногда это нужно делать. Я разбираюсь в футболе, поэтому мне кажется, что я имею право так говорить" - сказал Манчини.

Не пропустите видеообзор матча "Зенит" – "Амкар". | http://soccernews.ru

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