Манчини: "Интеру" пока не удается достичь уровня "Ювентуса" и "Наполи"

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Манчини: "Интеру" пока не удается достичь уровня "Ювентуса" и "Наполи"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини оценил выступления миланского "Интера", с которым он работал в периоды с 2004-го по 2008-й и с 2014-го по 2016-й годы, в текущем сезоне.

"Думаю, что "Интеру" не хватает вингера с характеристиками, отличными от стиля Перишича и Кандревы, которые помогают Икарди забивать. Это то, чего нет у "Интера" в сравнении с другими командами. Но "Интер" строится. Команда явно улучшилась, хотя достичь уровня "Ювентуса" и "Наполи" пока не получается", - цитирует 53-летнего наставника Football Italia.

Напомним, Манчини назвал главных претендентов на победу в Серии А. | soccernews.ru

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