Манчини из-за плохого зрения не поставил Кьеллини в стартовый состав на матч Италия - Босния

Теги италиябосния и герцеговинароберто манчиниджорджио кьеллини

Манчини из-за плохого зрения не поставил Кьеллини в стартовый состав на матч Италия - Босния

Наставник сборной Италии Роберто Манчини допустил необычную ошибку в преддверии матча Лиги Наций против Боснии и Герцеговины.

Тренер хотел выпустить на поле защитника Джорджио Кьеллини с первых минут, но в итоге тот остался в запасе. Почему так вышло, он объяснил на пресс-конференции после игры.

"Это моя ошибка. Мне показали стартовый состав, я не надел очки и просто ответил, что всё в порядке. Не обратил внимания, что в составе Ачерби, а не Кьеллини", -признался Манчини.

Напомним, что матч завершился ничьей 1:1.

Не пропустите: Манчини прокомментировал ничью в матче Лиги наций Италии с Боснией и Герцеговиной. | http://soccernews.ru
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