Манчини: "Кокорин мог бы заиграть даже в "Реале"

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Манчини: "Кокорин мог бы заиграть даже в "Реале"

Бывший главный тренер "Зенита" Роберто Манчини высоко отозвался о нападающем Александре Кокорине.

Действующий наставник сборной Италии выразил уверенность, что 29-летнему россиянину, который переходит из "Спартака" в "Фиорентину", по силам проявить себя в Серии А.

"Я в течение года работал с Сашей в "Зените". Могу охарактеризовать его только с лучшей стороны как футболиста и человека. Это настоящий чемпион, обладающий нужными качествами, чтобы играть за любой клуб. Кокорин мог бы заиграть даже в "Реале". Его ценность не поддаётся сомнению. "Фиорентина" сделала хороший ход, осталось только дождаться его полной адаптации к итальянскому чемпионату", - приводит слова Манчини La Nazione.

Напомним, что в четверг "Спартак" объявил о договорённости с "Фиорентиной" о трансфере форварда. Сделка должна быть закрыта на следующей неделе.

За "красно-белых" Кокорин выступал с августа 2020 года, забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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