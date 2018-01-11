Манчини: "Кокорин - суперзвезда, он может играть в любом европейском клубе"

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Манчини: "Кокорин - суперзвезда, он может играть в любом европейском клубе"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высоко оценил игру форварда своей команды Александра Кокорина.

"Он может играть в любом европейском клубе. Кокорин - настоящая суперзвезда", - приводит слова наставника "сине-бело-голубых" Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Кокорин забил 18 мячей и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за "Зенит".

Напомним, Селюк назвал неудачной летнюю трансферную кампанию "Зенита". | soccernews.ru

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