Манчини: "Кокорин - суперзвезда, он может играть в любом европейском клубе"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высоко оценил игру форварда своей команды Александра Кокорина.

"Он может играть в любом европейском клубе. Кокорин - настоящая суперзвезда", - приводит слова наставника "сине-бело-голубых" Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Кокорин забил 18 мячей и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за "Зенит".

Напомним, Селюк назвал неудачной летнюю трансферную кампанию "Зенита". | soccernews.ru