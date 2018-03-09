Манчини: "Кришито просто спас "Зенит", теперь для нас не все закончено"



Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал поражение своей команды от "РБ Лейпциг" (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы хорошо сыграли первые 25-30 минут. А потом начали играть так плохо, что просто не верится. Мы не заслужили гола, который забили. Но это произошло, что даёт нам шансы на ответный матч. В первом тайме мы были неплохи и в обороне, и в атаке. Но только в первые 25 минут. Потом у нас все пропало: и защитники, и нападающие. Повторю, это неплохой результат.

Мы знали, с кем играли и знали, как готовиться к сопернику. Но у нас было только четыре защитника и больше никого. Все отнеслись к матчу с полной серьёзностью. Просто они пропали с поля, играли настолько плохо, будто отсутствовали на поле. Спасибо Кришито, он просто нас спас. Теперь не считаю, что всё для нас закончено", - приводят слова Манчини российские СМИ.

Ответный матч состоится 15 марта.

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