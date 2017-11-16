Манчини: "Летом "Зенит" не до конца укомплектовался"

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Манчини: "Летом "Зенит" не до конца укомплектовался"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о причинах неудачных результатов, которые демонстрирует в последнее время его команда.

"Я знал, что трудный момент придет - это было неизбежно. Но мы выберемся из этой ситуации. Проблема в том, что нельзя играть одним и тем же составом и в четверг, и в воскресенье. Летом мы не до конца укомплектовались. В последние дни трансферного окна нам не удалось купить двух-трех игроков, которые помогли бы варьировать состав и выступать достойно. Этими игроками должны были стать россияне", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" СЭ.

Напомним, Манчини высказался о провале сборной Италии. | soccernews.ru

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