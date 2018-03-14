Манчини: "Лига Европы - более важный турнир, нежели чемпионат"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини рассказал о своих приоритетных целях на оставшуюся часть сезона.

"В первую очередь хочу, чтобы вы понимали, что "Зенит" - команда, которая стремится выигрывать всегда. Победа - это для нас главное, независимо от турнира. Лично для меня Лига Европы - более важный турнир, но это не отменяет того, что в чемпионате мы тоже будем стараться выигрывать в каждом из оставшихся матчей. Будем пытаться достигнуть максимального результата как на европейской арене, так и на внутренней. Безусловно, для меня важными остаются все турниры, в которых мы участвуем на данный момент", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, Манчини рассказал, какую игру он стремится поставить "Зениту". | soccernews.ru