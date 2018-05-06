Манчини: "Локомотив" заслуженно стал чемпионом"

Теги роберто манчинизенит санкт-петербурглокомотив москва

Манчини: "Локомотив" заслуженно стал чемпионом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу "Локомотива" в текущем розыгрыше чемпионата России.

"Поздравляю "Локомотив" с победой в чемпионате. Они в этом сезоне сыграли очень хорошо, провели наибольшее количество недель на первом месте. Мы пребывали на первом месте в течение 11 туров, они - в 19. За счёт этого, как я считаю, "Локомотив" заслуженно стал чемпионом" - сказал Манчини.

Не пропустите: Сёмин стал самым возрастным тренером, выигравшим чемпионат России. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 29 60
2 Спартак Москва 29 56
3 Краснодар 29 53
4 ЦСКА Москва 28 52
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Динамо Москва 29 37
9 Урал 28 37
10 Рубин 28 36
11 Ахмат 28 35
12 Ростов 29 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
Полная таблица

топ-5 тегов