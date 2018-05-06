Манчини: "Локомотив" заслуженно стал чемпионом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу "Локомотива" в текущем розыгрыше чемпионата России.

"Поздравляю "Локомотив" с победой в чемпионате. Они в этом сезоне сыграли очень хорошо, провели наибольшее количество недель на первом месте. Мы пребывали на первом месте в течение 11 туров, они - в 19. За счёт этого, как я считаю, "Локомотив" заслуженно стал чемпионом" - сказал Манчини.

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