Манчини: "Лунев сыграет против "Локомотива", Дриусси и Дзюба - готовы"

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москвароберто манчини

Манчини: "Лунев сыграет против "Локомотива", Дриусси и Дзюба - готовы"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о предстоящем матче своей команды против московского "Локомотива".

"Лунев чувствует себя хорошо, сыграет с "Локомотивом". Дриусси и Дзюба готовы сыграть, чувствуют себя хорошо. Соперник у нас будет очень сильный, надо будет обязательно выиграть дома. Фанаты - наш 12-й игрок, ожидаю в воскресенье полного стадиона. В этот раз арена будет отапливаться, так что, надеюсь, будет комфортно играть. Паредес очень важен для нас, но и без него мы сможем хорошо выступить", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, Игнатьев верит в победу "Локомотива" над "Зенитом". | soccernews.ru

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