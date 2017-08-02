Манчини: "Маммана должен быть готов к матчу со "Спартаком"



Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал, когда за клуб сможет дебютировать аргентинский защитник Эмануэль Маммана.

"Маммана только недавно к нам присоединился, он должен тренироваться и адаптироваться. Его нет в заявке на завтрашний матч с "Бней-Иегудой", но к следующей игре против "Спартака" он должен быть готов", - приводят слова Манчини российские СМИ.

Напомним, что 21-летний Маммана перешел из "Лиона" в "Зенит" за 16 миллионов евро.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 6 августа в 20:00 мск.

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