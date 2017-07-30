Манчини: "Маммана прибыл в Санкт-Петербург, надеюсь, что "Зенит" закроет эту сделку"



Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что клуб вскоре подпишет аргентинского защитника "Лиона" Эмануэля Мамману.

"Да, это действительно так. Он прибыл в Санкт-Петербург. Не знаю, как обстоят дела с его контрактом, но я надеюсь, что мы сможем закрыть эту сделку", - заявил Манчини в программе "После футбола".

По некоторым данным, "Зенит" заплатит за 21-летнего Мамману 16 миллионов евро.

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