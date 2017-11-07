Манчини: "Манчестер Сити" - лучшая команда Англии"

Теги роберто манчиниманчестер сити

Манчини: "Манчестер Сити" - лучшая команда Англии"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о шансах своей бывшей команды "Манчестер Сити" стать чемпионом Англии.

"Возможно, сейчас "Манчестер Сити" - лучшая команда в Англии. За последние два-три года они купили много хороших игроков. Думаю, в этом сезоне они могут выиграть Премьер-Лигу", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Goal.

Напомним, Куртуа высказался о лидерстве "Манчестер Сити" в АПЛ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов