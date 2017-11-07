Манчини: "Манчестер Сити" - лучшая команда Англии"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о шансах своей бывшей команды "Манчестер Сити" стать чемпионом Англии.

"Возможно, сейчас "Манчестер Сити" - лучшая команда в Англии. За последние два-три года они купили много хороших игроков. Думаю, в этом сезоне они могут выиграть Премьер-Лигу", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Goal.

Напомним, Куртуа высказался о лидерстве "Манчестер Сити" в АПЛ. | soccernews.ru