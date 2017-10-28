Манчини мечтает возглавить сборную Италии

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Манчини мечтает возглавить сборную Италии

Наставник "Зенита" Роберто Манчини рассказал о желании возглавить сборную Италии.

"Мне все нравится в "Зените". У нас молодая команда, состав сильно обновился. Пока дела идут хорошо. Мы идем на первом месте в таблице, я всем доволен.

Я искренне надеюсь, что сборная Италии отберется на ЧМ-2018. Мундиаль без итальянцев бессмысленнен. В будущем, до того, как мне будет 70, я бы хотел стать тренером сборной Италии. Об этом мечтает любой тренер" - приводит слова Манчини Football Italia.

Напомним, что в стыковых матчах Италия сыграет против Швеции.

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