Манчини: "Мне комфортно в России, но посмотрим, что будет зимой"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о своей адаптации в России.

"Мне комфортно в России, Санкт-Петербург - красивый город. Я оказался в большом клубе, у которого - прекрасная инфраструктура и современный стадион. Посмотрим, что будет зимой", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" FC Inter 1908.

Напомним, вчера "Зенит" сыграл вничью с "Рубином". | soccernews.ru