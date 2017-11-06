Манчини: "Мне комфортно в России, но посмотрим, что будет зимой"
Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о своей адаптации в России.
"Мне комфортно в России, Санкт-Петербург - красивый город. Я оказался в большом клубе, у которого - прекрасная инфраструктура и современный стадион. Посмотрим, что будет зимой", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" FC Inter 1908.
Напомним, вчера "Зенит" сыграл вничью с "Рубином". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|16
|33
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|30
|3
|Краснодар
|16
|27
|4
|ЦСКА Москва
|16
|26
|5
|Спартак Москва
|16
|25
|6
|Урал
|16
|24
|7
|Арсенал Тула
|16
|23
|8
|Уфа
|16
|21
|9
|Ахмат
|16
|21
|10
|Рубин
|16
|19
|11
|Ростов
|16
|18
|12
|Амкар
|16
|17
|13
|Тосно
|16
|17
|14
|Анжи
|16
|16
|15
|Динамо Москва
|16
|15
|16
|СКА Хабаровск
|16
|12