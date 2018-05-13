Манчини: "Могу подтвердить, что возглавлю сборную Италии"

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Манчини: "Могу подтвердить, что возглавлю сборную Италии"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини подтвердил слухи о своей будущей работе со сборной Италии.

"Я хотел бы поблагодарить "Зенит" и его руководство за то, что я имел возможность работать в этом прекрасном клубе и в таком красивом городе. Это был бесценный опыт. Я хочу подчеркнуть, что решение покинуть "Зенит" - исключительно мое. На данный момент никаких соглашений с Итальянской федерацией футбола нет. Было бы неправильно вести переговоры до расторжения моего контракта здесь, о чем было объявлено сегодня. Это была бы игра против правил. Я могу подтвердить, что я возглавлю сборную Италии. Как я говорил во многих интервью,  это будет интересный опыт для меня", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" TuttoMercatoWeb.

Напомним, Манчини объяснил причины своего ухода из "Зенита". | soccernews.ru

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