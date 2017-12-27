Манчини может покинуть "Зенит" и возглавить "Милан"

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Манчини может покинуть "Зенит" и возглавить "Милан"

"Милан" проявляет интерес к главному тренеру "Зенита" Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, представители миланского клуба Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли уже встречались с Манчини и провели с ним предварительные переговоры. Сообщается, что итальянский специалист недоволен жизнью в России и надеется вернуться на родину.

Напомним, что "Зенит" под руководством Манчини отлично стартовал в Премьер-лиге, но теперь занимает второе место и отстает от лидера на восемь очков.

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