Манчини может покинуть "Зенит" в мае без выплаты неустойки
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, по всей видимости, покинет российский клуб в конце сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, в контракте специалиста есть пункт, по которому он может уйти из клуба летом, причем без выплаты компенсации со своей стороны, несмотря на то, что его соглашение действует до лета 2019 года.
Ранее сообщалось, что 53-летний Манчини является основным претендентом на пост наставника сборной Италии.
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|20
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|Ростов
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|20
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|13
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