Манчини может пропустить матч сборной Италии с Польшей из-за коронавируса

Теги италияпольшароберто манчини

Манчини может пропустить матч сборной Италии с Польшей из-за коронавируса

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини из-за коронавируса может пропустить матч национальной команды с Польшей в Лиги наций. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Ранее специалист пропустил встречу команды с Эстонией (4:0) в товарищеском матче.

Напомним, о заражении специалиста коронавирусом стало известно 6 ноября.

Специалист ежедневно сдает мазки, однако, чтобы попасть в расположение сборной ему нужно два отрицательных теста.

Матч Италия - Польша состоится 15 ноября. Начало - в 22:45 (мск).

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