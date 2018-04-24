Манчини может сменить "Зенит" на "Ювентус"

Теги ювентусроберто манчинизинедин зидандидье дешамсимоне индзаги

Манчини может сменить "Зенит" на "Ювентус"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини вошел в шорт-лист претендентов на замену наставнику туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Как информирует Tuttosport, всего в список возможных альтернатив 50-летнему специалисту, который может покинуть чемпионов Италии уже ближайшим летом, "старая синьора" включила четырех кандидатов. Так, конкурентами Манчини называются Симоне Индзаги из римского "Лацио", Зинедин Зидан из мадридского "Реала" и Дидье Дешам, работающий сейчас со сборной Франции.

Напомним, "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену Дибале. | soccernews.ru

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