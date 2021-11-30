Манчини может стать тренером "Манчестер Юнайтед"

Теги италияроберто манчиниманчестер юнайтед

Манчини может стать тренером "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Манчини/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может возглавить клуб из АПЛ.

Как сообщает издание The Telegraph, есть шанс, что итальянский специалист даст свое согласие на то, что стать главным тренером "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года.

По информации источника, шансы на такой исход будут выше, если итальянская национальная команда выйдет на ЧМ-2022 через стыковые матчи, которые состоятся весной.

Отметим, что Манчини уже работал в Англии с "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 год.

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