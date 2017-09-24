Манчини: "Мы доминировали большую часть матча с "Краснодаром"

Теги роберто манчинизенит санкт-петербургкраснодар

Манчини: "Мы доминировали большую часть матча с "Краснодаром"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над "Краснодаром" в матче 11-го тура чемпионата России.

"Я считаю, что мы доминировали большую часть матча. Мы могли в первом тайме выигрывать и 3:0. "Краснодар" - очень сильная команда с прекрасным тренером. Это нормально, что они создали нам массу неприятностей во втором тайме. После перерыва мы могли пропустить, но могли и забить ещё. Дважды нас спас Андрей Лунев. Говорил своим игрокам, что нам предстоит тяжёлая игра с тяжёлым соперником на замечательном стадионе. Нам надо было победить, чего мы и добились. Главное - мы выиграли, мы знали, что нам будет нелегко" - сказал Манчини.

Не пропустите видеообзор матча "Краснодар" - "Зенит". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Путь наверх: "Арсенал" принимает "Вест Бромвич" на "Эмирейтс"

Путь наверх: "Арсенал" принимает "Вест Бромвич" на "Эмирейтс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 11 27
2 Локомотив Москва 11 23
3 Краснодар 11 21
4 ЦСКА Москва 11 20
5 Ростов 11 16
6 Урал 11 16
7 Спартак Москва 11 14
8 Рубин 10 14
9 Ахмат 10 14
10 Уфа 11 13
11 Арсенал Тула 11 11
12 Динамо Москва 11 10
13 Тосно 11 9
14 Амкар 10 8
15 СКА Хабаровск 10 8
16 Анжи 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов