Манчини: "Мы доминировали большую часть матча с "Краснодаром"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над "Краснодаром" в матче 11-го тура чемпионата России.

"Я считаю, что мы доминировали большую часть матча. Мы могли в первом тайме выигрывать и 3:0. "Краснодар" - очень сильная команда с прекрасным тренером. Это нормально, что они создали нам массу неприятностей во втором тайме. После перерыва мы могли пропустить, но могли и забить ещё. Дважды нас спас Андрей Лунев. Говорил своим игрокам, что нам предстоит тяжёлая игра с тяжёлым соперником на замечательном стадионе. Нам надо было победить, чего мы и добились. Главное - мы выиграли, мы знали, что нам будет нелегко" - сказал Манчини.

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