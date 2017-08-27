Манчини: "Мы не смогли выиграть, потому что не забили"

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Манчини: "Мы не смогли выиграть, потому что не забили"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал ничью с "Ростовом" (0:0) в матче 8-го тура чемпионата России.

"Мы не смогли выиграть, потому что не забили. Почему не забили? Мы были уставшие после матча с "Утрехтом", а "Ростов" – команда очень оборонительного плана, которая играла в 10 человек в защите. Сложно играть против таких команд. Нам не хватило моментов, чтобы забить победный гол", - приводят слова Манчини российские СМИ.

Несмотря на ничью "Зенит" сохранил первое место в Премьер-лиге.

Не пропустите: Голевая засуха в Санкт-Петербурге: "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом". | http://soccernews.ru

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