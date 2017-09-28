Манчини: "Мы сыграли с "Реал Сосьедадом" в свой футбол"

Теги роберто манчинизенит санкт-петербургреал сосьедад

Манчини: "Мы сыграли с "Реал Сосьедадом" в свой футбол"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над "Реал Сосьедадом" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

"Важно, что сегодня мы сыграли в свой футбол, игра получилась зрелищной. Конечно важна и сама победа. Голы - это всегда ошибки. Если бы не было ошибок, каждая игра заканчивалась бы со счётом 0:0. Ригони забил очень хорошим ударом с дистанции, Кокорин сделал хороший рывок перед ошибкой Рульи. Свои мячи мы заслужили" - сказал Манчини.

Не пропустите видеообзор матча "Зенит" – "Реал Сосьедад". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 11 27
2 Локомотив Москва 11 23
3 Краснодар 11 21
4 ЦСКА Москва 11 20
5 Ахмат 11 17
6 Ростов 11 16
7 Урал 11 16
8 Спартак Москва 11 14
9 Рубин 11 14
10 Уфа 11 13
11 Амкар 11 11
12 Арсенал Тула 11 11
13 Динамо Москва 11 10
14 Тосно 11 9
15 СКА Хабаровск 11 8
16 Анжи 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов