Манчини: "Мы сыграли с "Реал Сосьедадом" в свой футбол"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над "Реал Сосьедадом" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

"Важно, что сегодня мы сыграли в свой футбол, игра получилась зрелищной. Конечно важна и сама победа. Голы - это всегда ошибки. Если бы не было ошибок, каждая игра заканчивалась бы со счётом 0:0. Ригони забил очень хорошим ударом с дистанции, Кокорин сделал хороший рывок перед ошибкой Рульи. Свои мячи мы заслужили" - сказал Манчини.

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