Манчини: "На данный момент я не считаю уход Дзюбы возможным, но может произойти что угодно"

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Манчини: "На данный момент я не считаю уход Дзюбы возможным, но может произойти что угодно"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал информацию о возможном уходе из команды нападающего Артема Дзюбы.

"Доволен ли я прогрессом Дзюбы и Кокорина? Ребята стараются все, в том числе и они. Особенно Кокорин, он защищается, хорошо действует, в атаке, начал забивать. Я доволен тем, какие усилия они прикладывают.

Может ли Дзюба покинуть команду? На данный момент я не считаю это возможным, хотя трансферный рынок еще открыт, может произойти что угодно. Но на данный момент оснований на это нет", – приводят слова Манчини российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 28-летний Дзюба может перейти в "Локомотив" на правах аренды.

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