Манчини наблюдает за матчем "Спартака" с "Краснодаром"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прибыл в Москву, чтобы лично просмотреть матч "Спартака" с "Краснодаром".

Как информирует СЭ, за игрой "красно-белых" с "быками", которая проходит в эти минуты, итальянский специалист наблюдает в сопровождении спортивного директора "сине-бело-голубых" Константина Сарсании.

Напомним, Манчини надеется на подписание Маммана. | soccernews.ru