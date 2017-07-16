Манчини: "Начать с победы было принципиально важно"

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Манчини: "Начать с победы было принципиально важно"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини подвёл итоги матча первого тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

"Мы знали, что хабаровчане всегда борются, что это хорошо слаженная крепкая команда. Игра далась нам нелегко, и поэтому я доволен каждым из футболистов и тем, что у нас сегодня всё получилось. Да, конечно, начать с победы было принципиально важно. Мы сыграли не так много матчей во время предсезонного сбора, поэтому сразу войти в сезон с победы было для нас необходимо" - цитирует Манчини официальный сайт "сине-бело-голубых".

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