Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Теги италияроберто манчини

Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Федерация футбола Италии объявила о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера национальной сборной.

53-летний специалист заключил двухлетний контракт и будет возглавлять "Скуадру Адзурру" до завершения Евро-2020.

Не пропустите: Канчельскис: "Манчини показал, что может работать исключительно с футболистами высокого уровня". | http://soccernews.ru

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