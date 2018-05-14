Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Федерация футбола Италии объявила о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера национальной сборной.

53-летний специалист заключил двухлетний контракт и будет возглавлять "Скуадру Адзурру" до завершения Евро-2020.

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