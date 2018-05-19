Манчини назвал цели сборной Италии

Теги италияроберто манчини

Манчини назвал цели сборной Италии

Наставник сборной Италии Роберто Манчини поговорил о целях сборной.

"Очень горжусь своим назначением. Считаю, что возглавить национальную команду - это максимум в тренерской карьере. Очень этому рад. К сожалению, в футболе случаются тяжелые и негативные моменты, так что нам нужно найти путь, чтобы вернуть сборную на тот уровень, на котором она должна быть.

Италия всегда была среди лучших сборных мира, поэтому мы надеемся, что у нас будет всё, чтобы вернуть её в это число. Наши цели являются такими же, какими они были у сборной всегда - быстро поставить на ноги команду, которая выиграет Евро, а затем и Чемпионат Мира. Других целей нет" - приводит слова Манчини Football Italia.

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