Манчини назвал единственного участника ЧМ-2018, который сильнее сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что только одна команда, выступающая на ЧМ-2018, превосходит "Скуадру Адзурру".

"Судя по тем матчам, которые я смотрел, я не увидел сборной лучше Италии. За исключением Бразилии. Видя команды, которые выступают там, я согласен с мнением, что мы могли бы задержаться в России" - приводит слова Манчини Football Italia.

Напомним, что сборная Италии не попала на мундиаль, уступив в стыковых матчах Швеции.

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