Манчини назвал главного фаворита Евро-2020

Теги чемпионат европыроберто манчини

Манчини назвал главного фаворита Евро-2020Фото: инстаграм Манчини/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о соперниках на Евро-2020 и назвал главного фаворита турнира.

"Это трудная группа. В таких турнирах очень сложно найти слабые команды. Все матчи будут трудными. После жеребьевки могло показаться, что группа простая, но футбол сильно изменился. Сегодня каждая команда хорошо подготовлена тактически, технически и физически. В этой группе будет непросто.

Турция — сильная команда. В ней собраны физически и технически сильные игроки. Они добились значительного прогресса. То же самое можно сказать о Швейцарии и Уэльсе.

Как я уже сказал, на этом турнире много хороших команд. Но если бы мне пришлось назвать одну, то я, вероятно, выбрал бы Францию, ведь она — действующий чемпион мира. У них была очень молодая команда на победном чемпионате мира в 2018 году, так что сейчас она еще сильнее. По-моему, мы можем встретиться только в финале. Будем надеяться, что сыграем с ней в решающем матче", — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

Напомним, что на чемпионате Европы итальянцы сыграют в группе А с командами Швейцарии, Турции и Уэльса.

Также не пропустите: Вейналдум подписал контракт с "ПСЖ". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агент Видаля прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игроку

Агент Видаля прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игроку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов