Манчини назвал главного фаворита Евро-2020
Фото: инстаграм Манчини/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о соперниках на Евро-2020 и назвал главного фаворита турнира.
"Это трудная группа. В таких турнирах очень сложно найти слабые команды. Все матчи будут трудными. После жеребьевки могло показаться, что группа простая, но футбол сильно изменился. Сегодня каждая команда хорошо подготовлена тактически, технически и физически. В этой группе будет непросто.
Турция — сильная команда. В ней собраны физически и технически сильные игроки. Они добились значительного прогресса. То же самое можно сказать о Швейцарии и Уэльсе.
Как я уже сказал, на этом турнире много хороших команд. Но если бы мне пришлось назвать одну, то я, вероятно, выбрал бы Францию, ведь она — действующий чемпион мира. У них была очень молодая команда на победном чемпионате мира в 2018 году, так что сейчас она еще сильнее. По-моему, мы можем встретиться только в финале. Будем надеяться, что сыграем с ней в решающем матче", — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.
Напомним, что на чемпионате Европы итальянцы сыграют в группе А с командами Швейцарии, Турции и Уэльса.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1