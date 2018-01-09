Манчини назвал главных претендентов на победу в Серии А

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини назвал команды, которые, по его мнению, являются главными претендентами на чемпионство в итальянской Серии А.

"В данный момент "Наполи" и "Ювентус" - главные претенденты на скудетто. "Рома" и "Интер" по-прежнему могут составить им конкуренцию, матчей в чемпионате ещё много. Но основными фаворитами всё же остаются "Ювентус" и "Наполи". Неаполитанцы уже несколько лет играют мощно, но у туринцев есть преимущество - они привыкли к победам" - цитирует Манчини Calciomercato.

Стоит отметить, что по итогам 20 туров "Наполи" лидирует в Серии А, имея в своём активе 51 очко. "Ювентус" идёт на втором месте, отставая от неаполитанцев всего на 1 пункт.

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