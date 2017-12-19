Манчини назвал лучших игроков РФПЛ 2017 года

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Манчини назвал лучших игроков РФПЛ 2017 года

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини назвал лучших игроков российской Премьер-Лиги в 2017 году.

Пятёрка итальянского специалиста выглядит следующим образом: Леандро Паредес ("Зенит"), Александр Кокорин ("Зенит"), Александр Головин (ЦСКА), Квинси Промес ("Спартак"), Фёдор Смолов ("Краснодар").

Напомним, что по итогам голосования лучшим игроком РФПЛ был признан полузащитник "Спартака" Квинси Промес.

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