Манчини назвал лучших молодых игроков РФПЛ

Теги роберто манчинифёдор чаловрифат жемалетдиновдмитрий баринов

Манчини назвал лучших молодых игроков РФПЛГлавный тренер питерского "ЗенитаРоберто Манчини назвал лучших молодых игроков российской Премьер-Лиги.

Первое место итальянский специалист отдал на откуп форварду ЦСКА Федору Чалову, на вторую "ступень" он поставил нападающего "Рубина" Рифата Жемалетдинова, а третья позиция досталась полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Баринову.

Напомним, ранее свой выбор сделал Слуцкий. | soccernews.ru 

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