Манчини назвал лучших молодых игроков РФПЛ

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини назвал лучших молодых игроков российской Премьер-Лиги.

Первое место итальянский специалист отдал на откуп форварду ЦСКА Федору Чалову, на вторую "ступень" он поставил нападающего "Рубина" Рифата Жемалетдинова, а третья позиция досталась полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Баринову.

Напомним, ранее свой выбор сделал Слуцкий. | soccernews.ru