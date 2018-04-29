Манчини назвал ничью с ЦСКА несправедливой

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Манчини назвал ничью с ЦСКА несправедливой

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал ничейный результат в матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0). 

"Я бы не сказал, что этот результат справедлив. Как и во многих играх этого сезона, есть большое количество моментов, которые мы не можем реализовать. Не удается забить, хотя моменты есть.

Как оценю игру Заболотного? Я хорошо оцениваю не только Заболотного, но вообще всех. Считаю, что мы сыграли хорошо. Мы заслуживали победы, но ЦСКА – очень опытная команда. Команда, которая умеет тянуть время, которая хорошо защищается", - сказал во флеш-интервью Манчини. 

После этого матча "Зенит" продолжает занимать четвертое место в Премьер-лиге.

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