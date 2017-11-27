Манчини назвал поражение от "Спартака" несправедливым

Наставник "Зенита" Роберто Манчини остался недоволен результатом матча со "Спартаком" (1:3).

"Я считаю, что результат несправедлив. Мы проиграли, но заслуживали, как минимум, ничью. После 2:0 в пользу "Спартака" мы доминировали. Я считаю, что не было ни одной игры в этом чемпионате, где бы мы не доминировали большую часть матча. Сегодня мы должны были забивать, это наша проблема - мы мало забиваем. Будем над этим работать" - приводят слова Манчини российские СМИ.

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