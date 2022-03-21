Манчини назвал причину не вызова Балотелли на стыки отбора ЧМ-2022
Фото: инстаграм Марио Балотелли/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, почему он принял решение не вызывать в национальную команду нападающего "Адана Демирспор" Марио Балотелли для участия в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
"В заявку команды вошли те игроки, которые могут принести пользу. У нас немного времени, чтобы наигрывать что-то новое. Поэтому основу команды составили футболисты, которые выиграли чемпионат Европы, за исключением Бернардески. Я не могу вызвать 40 человек. Мы вызвали разноплановых нападающих", - цитирует Манчини Goal.com.
Напомним, что полуфинале стыковых матчей Италия встретится с Северной Македонией. В другом полуфинале сыграют Португалия и Турция.
В нныешнем сезоне 31-летний Балотелли провел за "Адана Демирспор" 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.
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