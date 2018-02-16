Манчини назвал причину поражения от "Селтика"

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Манчини назвал причину поражения от "Селтика"Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против шотландского "Селтика" (0:1).

"Мы знали, что нас ждет непростой матч. К тому же для нас это была первая официальная игра за два месяца, а "Селтик" играл каждую неделю. Добавлю, что "Селтик" - хорошая команда, а атмосфера на арене просто невероятная. Причина поражения? "Селтик" забил один гол, мы — нет.

Мы совершили несколько ошибок при переходе из обороны в атаку через голкипера. Еще нам не хватило забивного форварда, поскольку команда, которая играет на выезде, должна более агрессивно действовать впереди. Для Заболотного это был первый официальный матч. Он боролся за каждый матч, но ему не хватило взаимопонимания с Кокориным, Ригони и другими футболистами. 

Исход сегодняшнего матча — это не проблема, мы можем отыграться. На самом деле сегодня мы уступили со счетом 0:1, но впереди нас ждут 90 минут. Мы должны улучшить игру в атаке, действовать лучше в нападении", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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