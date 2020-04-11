Манчини назвал свои главные достижения в карьере как игрока и как тренера

Наставник сборной Италии Роберто Манчини назвал главные моменты в карьере как игрока и тренера.

"Моим главным достижением в тренерской карьере была победа в Премьер-лиге с "Манчестер Сити" в 2012 году.

Для итальянца всегда важно победить за границей. Мы ведь выиграли титул, совершив камбек на последних секундах.

Главный успех в карьере игрока? Без сомнения это победа в чемпионате Италии с "Сампдорией" (в 1991 году)", - сказал Манчини в интервью Il Sole 24 Ore.

А еще: Манчини оценил шансы сборной Италии на Евро-2020, который пройдет в 2021 году| http://soccernews.ru