Наставник питерского "Зенита" Роберто Манчини назвал свою тренерскую мечту.

"У меня есть мечта - выиграть Чемпионат Мира в качестве тренера - то, что мне не удалось, когда я был игроком. Я работаю на поле каждый день в течение 40 лет. Кроме того я - молод, всегда могу вернуться к клубной работе после сборной. Мне довелось работать в больших клубах и побеждать с ними. Тренировать сборную - прекрасная возможность. Это было бы честью, источником гордости. Хотел бы выиграть Чемпионат Мира или Чемпионат Европы", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Gazzetta dello Sport.

Напомним, Манчини назвал Кокорина суперзвездой. | soccernews.ru