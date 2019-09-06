Манчини назвал условие для возвращения Балотелли в сборную Италии

Теги италиябрешиямарио балотеллироберто манчини

Манчини назвал условие для возвращения Балотелли в сборную Италии

Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал, при каких обстоятельствах в национальную команду вернётся форвард "Брешии" Марио Балотелли.

"Если Марио забьёт 25 голов, будет прессинговать соперников, работать с командой и делать всё, что должен делать 29-летний футболист, то у него появится шанс в сборной Италии. Однако для него важно провести большой сезон", - цитирует Манчини Daily Mail.

Напомним, что Балотелли в последний раз играл за "Скуадру Адзурру" в 2018 году в Лиге Наций.

Нападающий в середине августа перешёл в "Брешию" на правах свободного агента, но пока не дебютировал за новую команду.

Не пропустите: Италия обыграла Армению и укрепила свои позиции в группе J. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 5 сентября

Главные новости дня: 5 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Болонья Болонья 2 4
2 Интер Милан Интер Милан 1 3
3 Лацио Лацио 1 3
4 Наполи Наполи 1 3
5 Аталанта Аталанта 1 3
6 Торино Торино 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Брешия Брешия 2 3
10 Милан Милан 2 3
11 Дженоа Дженоа 1 1
12 Рома Рома 1 1
13 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
14 Фиорентина Фиорентина 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Парма Парма 1 0
18 Сампдория Сампдория 1 0
19 Лечче Лечче 1 0
20 СПАЛ СПАЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов