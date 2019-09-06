Манчини назвал условие для возвращения Балотелли в сборную Италии

Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал, при каких обстоятельствах в национальную команду вернётся форвард "Брешии" Марио Балотелли.

"Если Марио забьёт 25 голов, будет прессинговать соперников, работать с командой и делать всё, что должен делать 29-летний футболист, то у него появится шанс в сборной Италии. Однако для него важно провести большой сезон", - цитирует Манчини Daily Mail.

Напомним, что Балотелли в последний раз играл за "Скуадру Адзурру" в 2018 году в Лиге Наций.

Нападающий в середине августа перешёл в "Брешию" на правах свободного агента, но пока не дебютировал за новую команду.

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