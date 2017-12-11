Манчини: "Не думаю, что "Зениту" повезло со жребием"

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Манчини: "Не думаю, что "Зениту" повезло со жребием"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не считает, что его команде повезло со жребием в Лиге Европы.

Напомним, что в 1/16 финала еврокубкового турнира "сине-бело-голубым" в соперники достался шотландский "Селтик".

"Конечно, нам достался очень серьёзный соперник. "Селтик" - очень хорошая команда, они регулярно выступают в Лиге Чемпионов. Три сезона назад я встречался с ними будучи главным тренером "Интера". Нам удалось победить, но эти матчи получились очень сложными. Первая игра, которая пройдёт на выезде, будет многое решать. Кто является фаворитом? Сложно сказать. Мы будем играть с ними через три месяца, а за это время многое может измениться. Не думаю, что нам повезло. Нам предстоит противостояние с очень серьёзным соперником, и оно будет очень интересным" - сказал Манчини.

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