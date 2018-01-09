Манчини: "Не исключаю, что летом возглавлю сборную Италии"

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Манчини: "Не исключаю, что летом возглавлю сборную Италии"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини не исключил варианта со своей работой в сборной Италии.

"Что касается возможности тренировать сборную Италии, то сначала нужно выбрать президента федерации. Исключать, что меня назначат тренером национальной команды в июне, не буду, но подобные слова может сказать любой тренер. У нас - такая профессия, что нельзя ничего исключать", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Tiki Taka.

Напомним, Манчини поделился мнением о своей работе с "Зенитом". | soccernews.ru

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