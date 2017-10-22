Манчини: "Не могу быть доволен результатом"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал ничью своей команды с московским ЦСКА в сегодняшнем матче 14-го тура Премьер-Лиги.

"Нет, я, безусловно, не могу быть доволен результатом. Я доволен только тогда, когда мы выигрываем. Но мне понравилась наша игра во втором тайме. Счет справедлив, но удовлетворения нет", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, ЦСКА и "Зенит" голов не забили. | soccernews.ru