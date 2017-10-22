Манчини: "Не могу быть доволен результатом"
Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал ничью своей команды с московским ЦСКА в сегодняшнем матче 14-го тура Премьер-Лиги.
"Нет, я, безусловно, не могу быть доволен результатом. Я доволен только тогда, когда мы выигрываем. Но мне понравилась наша игра во втором тайме. Счет справедлив, но удовлетворения нет", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" чемпионат.com.
Напомним, ЦСКА и "Зенит" голов не забили. | soccernews.ru
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|Команда
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|Спартак Москва
|14
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|Ростов
|14
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|Амкар
|14
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|13
|Динамо Москва
|14
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|Тосно
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|Анжи
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