Манчини: "Не могу не согласиться со словами Путина"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о критике президента России Владимира Путина, который упрекнул "сине-бело-голубых" в том, что в их составе на поле выходит сразу восемь легионеров.

"Не могу быть не согласен с президентом Путиным по поводу числа легионеров в команде", - приводит слова наставника "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, Каррера высказался о конкуренции с "Зенитом". | soccernews.ru