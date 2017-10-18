Манчини: "Не могу не согласиться со словами Путина"

Теги роберто манчинизенит санкт-петербург

Манчини: "Не могу не согласиться со словами Путина"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о критике президента России Владимира Путина, который упрекнул "сине-бело-голубых" в том, что в их составе на поле выходит сразу восемь легионеров.

"Не могу быть не согласен с президентом Путиным по поводу числа легионеров в команде", - приводит слова наставника "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, Каррера высказался о конкуренции с "Зенитом". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"

Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 13 28
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Урал 13 19
7 Уфа 13 17
8 Арсенал Тула 13 17
9 Ахмат 13 17
10 Рубин 13 17
11 Ростов 13 16
12 Амкар 13 15
13 Динамо Москва 13 13
14 Тосно 13 13
15 СКА Хабаровск 13 11
16 Анжи 13 9
Полная таблица

топ-5 тегов