Манчини не явился на встречу с фанатами "Зенита"

Сегодня проходила встреча сотрудников "Зенита" с фанатами.

Отметим, что на встрече отсутствовал наставник команды Роберто Манчини.

"У Манчини была назначена встреча, которую он не смог отменить. И он очень сожалеет, что ему не удалось прийти" - заявил один из тренеров "Зенита" Игорь Симутенков.

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