Манчини: "Ничья не должна нас обескуражить"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини дал свою оценку результату матча РФПЛ с "Уралом", в котором его команда потеряла очки, сыграв вничью 1:1.

"Мы создали очень много моментов, но не использовали их.

Ничья не должна нас обескуражить. Вперед, "Зенит", – написал Манчини в своем Twitter.

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