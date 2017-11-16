Манчини: "Никогда не видел, как сборная Италии не попадает на Чемпионат Мира"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о провале сборной Италии, которая впервые за 60 лет не сыграет на Чемпионате Мира.

"Мне, как и всем моим согражданам, было очень грустно наблюдать за вылетом сборной Италии. Мы очень хотели увидеть нашу команду на Чемпионате Мира в России. Я родился после 1958-го года, поэтому никогда не видел, как итальянская сборная не попадает на Чемпионат Мира. Для меня это нечто нереальное. Очень расстроен", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" СЭ.

Напомним, Манчини высказался о состоянии здоровья Лунева. | soccernews.ru