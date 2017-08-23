Манчини: "Новостей о будущем Дзюбы нет"

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Манчини: "Новостей о будущем Дзюбы нет"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не подтвердил информацию о возможном уходе из команды нападающего Артема Дзюбы.

"Никаких новостей о будущем Дзюбы нет. Он тренируется, готов играть", - приводят слова Манчини российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 29-летний Дзюба может перейти в "Локомотив" и "Краснодар".

Не пропустите: Дзюба: "Новости по моему трансферу обязательно будут". | http://soccernews.

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