Манчини о победе над "Уфой": "Это был хороший хоккейный матч"

Теги роберто манчинизенит санкт-петербургуфа

Манчини о победе над "Уфой": "Это был хороший хоккейный матч"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче 24-го тура РФПЛ над "Уфой".

"Это был хороший хоккейный матч. Если в следующем матче будут такие же погодные условия, придется прибегнуть к помощи СКА. Подобные погодные условия делают из футбольного матча бойню. Но мы рады, что выиграли... Первый тайм прошел под нашу диктовку. Во втором тайме "Уфа" играла лучше, но ей привычнее играть на таком поле", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" sport24.ru.

Напомним, "Зенит" обыграл "Уфу" со счетом 2:1. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Зенит Санкт-Петербург 23 42
5 Краснодар 24 41
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов