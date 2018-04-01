Манчини о победе над "Уфой": "Это был хороший хоккейный матч"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче 24-го тура РФПЛ над "Уфой".

"Это был хороший хоккейный матч. Если в следующем матче будут такие же погодные условия, придется прибегнуть к помощи СКА. Подобные погодные условия делают из футбольного матча бойню. Но мы рады, что выиграли... Первый тайм прошел под нашу диктовку. Во втором тайме "Уфа" играла лучше, но ей привычнее играть на таком поле", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" sport24.ru.

Напомним, "Зенит" обыграл "Уфу" со счетом 2:1. | soccernews.ru